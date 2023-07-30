Певица Алла Пугачева пришла на фестиваль Вайкуле, но спеть отказалась

Алла Пугачева вновь появилась на фестивале в Юрмале Лаймы Вайкуле. Накануне 74-летняя артистка решила привлечь к себе внимание ультракороткими черными мини-шортами. В этот раз Примадонна выбрала образ а-ля Барби — она облачилась в розовый наряд.

Изменила Алла Борисовна прическу. Она открыла лоб, после чего многие сделали вывод, что певица сделала подтяжку лица.

Посреди выступления Лайма Вайкуле, исполняя песню «Листья желтые над городом кружатся» на латышском языке, подошла к подруге и ее мужу-иноагенту, и тот на латышском языке стал подпевать исполнительнице.

Сама Примадонна молчала. Она только встала с места, повернувшись к сцене спиной. Судя по всему, ей петь не позволяют давние проблемы с голосом.