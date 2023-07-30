Певица Натали с горечью в голосе впервые после смерти 53-летнего мужа вышла на связь

Певица Натали впервые после смерти мужа вышла на связь. Музыкального продюсера Александра Рудина не стало в минувший четверг. Она подтвердила слухи о потере 53-летнего супруга.

С дрожащим голосом и горечью звезда эстрады сообщила, что пока она еще ничего в Сеть не выдавала.

Нужно напомнить, что Натали вышла замуж за Александра в 17 лет. В ЗАГСе им даже пришлось показать липовую справку о беременности. Прожили супруги в браке целых 32 года.

В 2001 году певица родила сына Арсения. В 2010 на свет появился наследник Анатолий, а в 2017 она стала в третий раз матерью сына Евгения.