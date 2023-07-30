Роман Капаклы сообщил, что закончил отношения с Татьяной Мусульбес

На днях бывший участник реалити «Дом-2» Роман Капаклы сделал заявление. Он сообщил, что расстался с Татьяной Мусульбес, с которой изменял жене Марине Африкантовой.

В новых отношениях парень не сумел обрести счастье.

Мы на неопределенное время с Таней разъехались. Посмотреть, есть ли чувства друг к другу и на то, как будем друг без друга находиться - сказал блогер.

Парень добавил, что сам не понимает, в каких сейчас отношениях состоит с Татьяной, поэтому ему нужно время, чтобы разобраться в данной ситуации.