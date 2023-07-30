Сел на шею: Долина призналась, что стареющий организм ей не подчиняется

Известная артистка Лариса Долина обладает идеальной фигурой и яркой внешностью. На днях певица дала очередное интервью. В беседе с журналистами она рассказала о своих секретах красоты.

Звезда эстрады раскрыла методы потребления полезных добавок.

Ранее принимала таблетки для похудения, этого никогда не скрывала. В определенный момент это помогло. Но затем организм сел на шею и попросту перестал реагировать, - заявила Долина.

По словам Ларисы Александровной, после этого она твердо решила принимать коллаген, который способен сохранить молодость. Также знаменитость постоянно практикует интервальное голодание. Такой вариант Долиной подходит больше всего.