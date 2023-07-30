Умер один из самых известных актеров-кукольников в России Герман Варфоломеев

В Екатеринбурге умер заслуженный артист России Герман Варфоломеев. О трагической новости сообщили в Екатеринбургском кукольном театре, где он служил с 1998 года. Причина смерти 60-летнего артиста не называется. О дате прощания обещают проинформировать немного позже.

Герман родился в Уфе. Учился в Свердловском театральном институте. После учебы пришел в кукольный театр. Он был задействован во всех главных постановках в Екатеринбургском театре кукол. Самой знаменитой ролью умершего является роль Пьеро в спектакле "Картинки с выставки", премьера которого прошла в 1996 году. За эту постановку театр получил премию "Золотая маска".

Также театралы помнят Варфоломеева по образу Сальери в постановке "Маленькие трагедии", по роли Клиневича в спектакле "Бобок" и многих других. Зрители отмечали удивительный талант артиста. В его руках куклы оживали.