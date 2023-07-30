В Сети появилось видео поющего на латышском языке Максима Галкина

Музыкальный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву", который проходит в Юрмале, принес немало "сюрпризов". К примеру, иноагент Максим Галкин* разучил на латышском языке слова хита Райманда Паулса "Листья желтые". Более того, шоумен спел песню вместе с исполнительницей.

Алла Пугачева, к слову, петь не стаал. Она только слегка пританцовывала. Видео поющего комика появилось в Сети.

На мероприятии были замечены иноагент Андрей Макаревич*, а также ведущий, "историк моды" Александр Васильев.

Напомним, что часть средств, которые были собраны от продажи билетов, будут отправлены Украине.

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