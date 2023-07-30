Владимир Шиповалов, уголовник-рецидивист, ставший актером, умер в Киеве в возрасте 47 лет

Умер Владимир Шиповалов, снявшийся в дюжине украинских и украино-российских фильмов. В том числе он сыграл главную роль в "Криминологе".

О смерти актера, который в криминальной среде более известен как Вова Лорд, рассказала его экс-жена Яна Людкевич. Умер артист 26 июля в Киеве. Причина кончины не сообщается.