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Владимир Шиповалов, уголовник-рецидивист, ставший актером, умер в Киеве в возрасте 47 лет

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Владимир Шиповалов, уголовник-рецидивист, ставший актером, умер в Киеве в возрасте 47 лет
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Фото из открытых источников

Умер Владимир Шиповалов, снявшийся в дюжине украинских и украино-российских фильмов. В том числе он сыграл главную роль в  "Криминологе".

О смерти актера, который в криминальной среде более известен как Вова Лорд, рассказала его экс-жена Яна Людкевич. Умер артист 26 июля в Киеве. Причина кончины не сообщается.

Появился на свет Шиповалов 16 января 1976 года. В местах лишения свободы он провел 14 лет. Широкой аудитории стал известен после участия в шоу "Перца" "Джентльмены на даче". По словам создателей реалити, Лорд был единственным участником программы, который не вернулся на нары.

Шиповалов долгое время работал на киностудии Film.UA. Там он проделал огромный творческий путь начиная от разнорабочего и заканчивая актером.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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