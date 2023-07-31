Сгубивший мужа певицы Натали синдром оказался с трудом излечимым: врачи забили тревогу

Причиной смерти мужа певицы Натали является постковидная депрессия. Александр Рудин страдал этим недугом последние два года и состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В Испании ученые провели рекордно длительное исследование. Они наблюдали за больными постковидом. Длилось изучение два года. Итоги неутешительны. Выяснилось, что только 26 участников (это 7,6%) восстановились после ПКС на протяжении двух лет (выздоровление наступало через 11,4 месяца).

Кроме того, сообщается, что у 5-10% людей, перенесших коронавирус, развивается постковидный синдром. Он включает много длительных и изнурительных симптомов, приводящих не только к к физической, но и к социальной и психологической инвалидности, оказывая влияние на здоровье и жизнь человека.