Участвовавшие в фестивале Вайкуле артисты не смогут вернуться в Россию

Алла Пугачева посетила музыкальный фестиваль «Рандеву», который проходит в Юрмале. Фото 74-летней Примадонны в своей соцсети разместила организатор
Многим легендам отечественного кинематографа приходится выживать. Например, советская звезда Тамара Семина получает в месяц 17 тысяч рублей. Как
Анастасия Приходько раскритиковала Веру Брежневу за то, что та говорит на русском языке. Певица возмутилась тем, что ее коллега, называет себя
Умер Владимир Шиповалов, снявшийся в дюжине украинских и украино-российских фильмов. В том числе он сыграл главную роль в "Криминологе". О смерти
На 77-м году жизни ушла из жизни актриса, которая сыграла в «Соломенной шляпке». Яна Шульцова умерла в Праге в своем доме. О смерти артистки стало
Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* появились на фестивале Лаймы Вайкуле, часть сборов за билеты на котором отправят для нужд ВСУ. В Сети были