Участвовавшие в фестивале Вайкуле артисты не смогут вернуться в Россию

В Комитете по культуре Госдумы России дали оценку музыкальному фестивалю Лаймы Вайкуле «Рандеву». В нем приняли участие некоторые артисты из РФ, признанные иноагентами.

По словам первого заместителя председателя думского Комитета по культуре Елены Драпеко, музыканты, решившие участвовать в фестивале исполнительницы из Латвии, не смогут больше вернуться назад на родину.

«Они другую сторону выбрали, поэтому мы их вычеркиваем. Дорога сюда им заказана. В Латвии же они никому не интересны, эти русофобы на русском языке выступают», ‒ отметила Драпеко.

К слову, ранее народный артист Александр Михайлов участников мероприятия назвал «шелупонами». Жестко о них высказался российский писатель Юрий Поляков.