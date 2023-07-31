В Северной Корее исполнили песни Газманова и SHAMAN — видео

В Пхеньяне (Северной Корее) артисты на русском языке спели хиты Олега Газманова и певца SHAMAN. Они исполнили песни на концерте, который был посвящен 70-летию окончания Корейской войны.

Как стало известно, во время выступления музыкантов прозвучала композиция Газманова «Вперед, Россия!» и трек «Встанем», которую поет Ярослав Дронов.

Кроме того, они спели песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Также был исполнен гимн российской «Юнармии» «Служить России» и сингл «День Победы» (композитор Давид Тухманов, автор слов Владимир Харитонов).

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