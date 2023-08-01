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Депутат Госдумы Швыткин объяснил удары БПЛА ВСУ попыткой вызвать панику

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Депутат Госдумы Швыткин объяснил удары БПЛА ВСУ попыткой вызвать панику
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

В Госдуме уверены, что ВСУ своими атаками дронов на Москву намерены вызвать панику россиян. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказал предположение, что основная цель, которую преследует Киев, атакуя беспилотниками столицу — паника среди мирного населения.

«Цель [атак ВСУ беспилотниками] заключается в том, чтобы попытаться посеять панику, недоверие к органам власти», — заявил Швыткин.

Кроме того, по мнению парламентария, так они показывают Западу свои действия по ослаблению России и наносят стране ущерб в той или иной степени в рамках своего контрнаступления.

«В их действиях есть намерение как нанести урон, так и создать для Запада видимость того, что они делают все возможное, чтобы ослабить нашу страну. ВСУ сегодня в комплексе проводят мероприятия, включающие попытку контрнаступления, попытку нанести урон живой силе и инфраструктуре тыловых районов нашей страны. Мы это осуждаем и поднимаем эти вопросы на различных международных площадках», — отметил он.

В то же время Минобороны своими средствами РЭБ нейтрализует подобные налеты с воздуха.

Ранее стало известно о повторной атаке 1 августа на столицу украинских БПЛА, причем, один из них вновь долетел до той же башни Москва-Сити. Еще несколько дронов были сбиты системами ПВО на подступах к городу.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Лента
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