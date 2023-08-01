Депутат Госдумы Швыткин объяснил удары БПЛА ВСУ попыткой вызвать панику

Жительница Екатеринбурга по имени Людмила нашла в лесу гигантские грибы-зонтики. Снимками женщина поделилась 30 июля с порталом EU.RU. По заверению
Виктору Баутину из Екатеринбурга, который получил инвалидность в зоне СВО, подарили квартиру. Пока бездомный сирот находится в госпитале, однако
В Каменске-Уральском простились со снайпером, погибшим на СВО. 25-летний Даниил Ульянов ушел на фронт 1 июня. Бойца с позывным Ульян не стало 10
25-летний снайпер из Каменска-Уральского Даниил Ульянов 1 июня 2023 года отправился на СВО, но погиб через месяц. Он умер 10 июля под Артемовском.
В Екатеринбурге была зафиксирована природная аномалия. Оказывается, за последние 5 месяцев выпало слишком мало осадков в городе. По данным синоптика
На фронте активизировалась украинская авиация, активно работают РЭБ-подразделения и артиллерия. Противник готовится к штурму Урожайного, заявил