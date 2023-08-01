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На Украине анонсировали «год возмездия» с массированными атаками территории России беспилотниками

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На Украине анонсировали «год возмездия» с массированными атаками территории России беспилотниками
Украина
Фото из открытых источников

24 августа нынешнего года, в свой День независимости, Украина может решиться на нанесение массированного удара беспилотниками по территории России. Естественно, отечественные силы ПВО и системы РЭБ будут на страже неба, но гражданам все же стоит на всякий случай держаться подальше от военных и стратегических объектов, которые могут быть атакованы противником. Осторожность не помешает в любой другой день - в Киеве уведомили, что даты могут меняться, так как начинается «год возмездия».

В телеграм-канале Стратегического командования ВС Украины на днях появился мультипликационный ролик - вероятно, своего рода анонс.

Главный герой в нем - мальчик, чей дом превратился в руины - запускает в сторону России сделанный из детского рисунка бумажный самолетик. В полете он превращается в армию дронов. Сотни БПЛА атакуют разные регионы РФ.

Последним местом атаки значится Москва, а сам ролик заканчивается кадрами горящего и окровавленного Кремля и датой: 24 августа.

«Год возмездия продолжается. Даты могут меняться. Результат остается неизменным...», - говорится в подписи к видео на странице управления СтратКома Украины.

К данной информации гражданам стоит отнестись максимально серьезно, ибо, как известно, за последние три дня противник уже дважды атаковал Москву своими беспилотниками. В мае ВСУ уже покушались и на Кремль.

Существуют мнения, что использование небольшого количества БПЛА противником - всего лишь «прощупывание» систем ПВО и РЭБ, а также своего рода «пристрелка» перед массированным применением армии дронов.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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