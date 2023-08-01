Французская актриса Софи Фийер умерла после съемок своего нового фильма в возрасте 58 лет

Французская актриса и сценаристка Софи Фийер умерла в возрасте 58 лет 31 июля. Она была тяжело больна. По словам близких, женщина "не испытывали иллюзий насчет финала".

Родные актрисы отметили, что она ушла "мирно". Скончалась сразу же после того, как закончила работу над последним фильмом.0 Речь о ленте "Моя жизнь, мое лицо".

Софи родилась в Париже в 1964 году. Дебют Фийер состоялся в 1991 году, она сыграла в драме "Север". Также актриса появилась в картине "В постели с Викторией". Эта мелодрама стала победителем Каннского МКФ. Кроме того, она исполнила роль Моники в "Анатомии падения". Триллеру достались два приза в этом году на Каннском кинофестивале.