Исхудавший Алексей Серебряков удивил публику помятым видом

Алексей Серебряков посетил премьеру российского кинофильма. В кинотеатр актер приехал со своей внучкой Агатой. Он сильно похудел и, по словам жураналистов, выглядел изможденным.

После возвращения в Россию из Канады Алексей избегает общения с СМИ. Наверняка, артист не хочет отвечать на неудобные вопросы. В этом вечер Серебряков выглядел не наилучшим образом. Вся его одежда была помята, хотя это его вовсе не смущало.