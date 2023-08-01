Умер автор песни «Стоят девчонки» композитор Александр Колкер

Российский и советский композитор, а также заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер умер 1 августа. Он ушел из жизни через несколько дней после своего 90-летия. Юбилей он отметил 28 июля.

О смерти деятеля культуры проинформировал в Союзе композиторов Петербурга. Причина смерти Александра Наумовича не известна. О времени и месте прощания сообщат позже.

Колкер является автором десятков популярных песен. Также они писал музыку к фильмам и постановкам. Среди его работ - песня «Туман», которая прозвучала в ленте «Хроника пикирующего бомбардировщика». Также музыку композитора можно услышать в «Труффальдине из Бергамо», «Уходя — уходи», «Трое в лодке, не считая собаки».