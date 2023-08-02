Полковник Баранец предположил, где развернется главное сражение после окончания контрнаступления ВСУ

Если у ВС РФ получится прямо сейчас вернуть стратегическую инициативу, у противника вряд ли хватит сил на то, чтобы вернуть утраченные позиции. Поэтому можно осторожно предположить, что в ближайшие дни будет решаться судьба всей спецоперации, заявил военный эксперт, обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Перехват стратегической инициативы российскими войсками приведет к завершению украинского контрнаступления. После этого, по версии Баранца, развернется главное сражение — на рубеже Славянск-Краматорск.

«Мне трудно сказать, что ВС РФ будут делать с Харьковом. Это дело будущих дней. Пока чрезмерно много работы на юге. От того, чем закончится схватка с Запорожской группировкой ВС Украины, будет зависеть расстановка на фронте в августе», — пояснил специалист по военному делу.

Только после окончания сражения на юге можно будет более точно предсказать, где у российских войск есть преимущество и возможности для продвижения, где можно перехитрить противника стратегически и выстроить выгодную для себя ЛБС.

«Военная стратегия все-таки «очень сложная штуковина», заключил Баранец в беседе с «Украина.ру».

ВСУ ведут наступление с первых дней июня. Продвижение у противника есть, но, как подчеркивают отечественные военблогеры, несущественное. Оно замедлено плотными минными полями и оборонительными линиями ВС РФ.