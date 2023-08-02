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Военный эксперт Кнутов призвал закрыть небо Москвы сетями для защиты от украинских беспилотников

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Военный эксперт Кнутов призвал закрыть небо Москвы сетями для защиты от украинских беспилотников
Москва
Фото из открытых источников

В свете участившихся атак Москвы беспилотниками противника и повысившегося вследствие этого напряжения в обществе остро стоит вопрос защиты неба столицы. Военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, предложил свое решение. Выступая в эфире радио «Говорит Москва», он призвал закрыть воздушное пространство сетями.

По его словам, их установка является процессом сложным и затратным, но в виду того, что БПЛА противника все же умудряются долетать до Москвы, то другого выхода для эффективной защиты мегаполиса от беспилотников он пока не видит.

Речь идет об использовании аэростатов, к которым будут крепиться сети. Они будут препятствовать пролету дронов. В теории, этот способ продолжает оставаться одним из самих надежных.

«Необходимо закрывать весь периметр Москвы. Это дорого и трудоёмко, но закрывать придётся, если ситуация будет обостряться. А она будет обостряться. В нынешнем году киевские власти уже выделили 1,1 млрд долларов на закупку БПЛА», — сказал Юрий Кнутов.

Напомним, украинские дроны долетали до Москвы 30 июля и 1 августа. Они были подавлены средствами РЭБ, после чего врезались в башни «Москва-Сити».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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