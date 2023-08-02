Военный эксперт Кнутов призвал закрыть небо Москвы сетями для защиты от украинских беспилотников

Жительница Екатеринбурга по имени Людмила нашла в лесу гигантские грибы-зонтики. Снимками женщина поделилась 30 июля с порталом EU.RU. По заверению
В Каменске-Уральском простились со снайпером, погибшим на СВО. 25-летний Даниил Ульянов ушел на фронт 1 июня. Бойца с позывным Ульян не стало 10
Стало известно, что во всех моделях IPhone 15 будет стоять Dynamic Island («Динамичный остров»). Также новинка оборудована титановой рамкой вместо
В Екатеринбурге была зафиксирована природная аномалия. Оказывается, за последние 5 месяцев выпало слишком мало осадков в городе. По данным синоптика
В Новосибирске начались отключения телевещания. Такая ситуация продолжится до 6 августа. С 31 июля до 6 августа возможны перерывы в трансляции
Приходит конец кварталу старых домов за Челюскинцев. Они признаны аварийными и подлежат расселению со сносом. Занимается этим будет компания