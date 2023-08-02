Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вместе появились на людях

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева опровергли слухи разводе. Супруги впервые за долгое время вышли вместе на публику. Певица опубликовала в соцсети новые фото с супругом.

В последнее время СМИ активно пишут о возможном разводе артистов. Якобы после скандала его отношения с женой испортились. Однако сама исполнительница написала, что в семье у нее все хорошо.

Джанабаева разместила кадры, сделанные на закрытой вечеринке в одном из ресторанов. На снимке Альбина позировала с супругом. Пара исполнила перед публикой свои хиты.

Поклонники были очень рады увидеть артистов. Интернет-пользователи осыпали звезд эстрады комплиментами.