Агутин назвал причину отсутствия супруги Анжелики Варум на своем юбилейном концерте

На стадионе «Динамо» состоялось выступление Леонида Агутина через две недели после 55-летия. Музыкант собрал полный 35-тысячный стадион и выступил вместе с Тюменским филармоническим оркестром, что создало в зале объемный звук. Концерт длился три часа, а ближе к его финалу публика просто кипела.

Однако многих зрителей удивило, почему на концерте не появилась Анжелика Варум. Даже песню «Как Не Думать О Тебе» супруги поют в дуэте. Но артист заявил, что жена приболела, поэтому не сможет спеть. Агутин пообещал, что в будущем они обязательно споют эту песню.

К слову сказать, на сцене в тот вечер также появился Владимир Пресняков. Вместе они спели всем известный хит «Аэропорты». Публика отметила, что Леонид сделал по-настоящему красивое шоу с впечатляющим звуком и видеорядом.