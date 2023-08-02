Агутин назвал причину отсутствия супруги Анжелики Варум на своем юбилейном концерте

Ксения Бородина сообщила, что она решила организовать для своих двоих дочек незабываемые летние каникулы. Сперва звездное семейство отдыхало на самом
В Комитете по культуре Госдумы России дали оценку музыкальному фестивалю Лаймы Вайкуле «Рандеву». В нем приняли участие некоторые артисты из РФ,
Умер Владимир Шиповалов, снявшийся в дюжине украинских и украино-российских фильмов. В том числе он сыграл главную роль в "Криминологе". О смерти
Последний месяц лета обещает немало премьер. Телезрителей ждет продолжение нашумевшего телесериала «В ритме жизни», а также экранизация знаменитых
Музыкальный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву", который проходит в Юрмале, принес немало "сюрпризов". К примеру, иноагент Максим
В латвийской Юрмале прошел музыкальный фестиваль «Рандеву». Он был организован Лаймой Вайкуле. Мероприятие посетили российские артисты, которые