На Украине опубликовали видео с моментом атаки российского БДК «Оленегорский горняк»

На Украине заявляют о том, что в ходе сегодняшней атаки украинских морских дронов в бухте Новороссийска был поврежден большой десантный корабль «Оленегорский горняк».

Как пишет в своем Телеграм-канале украинский журналист и военкор Юрий Бутусов, это была совместная операция СБУ и ВМС Украины.

На опубликованном видео можно увидеть, как украинский морской дрон приближается к борту российского БДК, после чего запись обрывается. Кадры были сняты камерой, установленной на безэкипажном катере.

По информации Бутусова, украинский надводный беспилотник, атаковавший военный корабль, нес на себе 450 килограммов тротила.

«В результате атаки «Оленегорский горняк» получил серьезную пробоину и на данное время не может выполнять свои боевые задания», — утверждает журналист.

Отечественный военкор Романов и еще ряд других Телеграм-каналов опубликовали видео, на котором показали процесс буксировки БДК в Новороссийске. На кадрах виден крен корабля.

После утренних событий поступил и официальный комментарий от Министерства обороны России. В нем говорится, что морские беспилотники противника были «визуально обнаружены» и уничтожены огнем из штатного вооружения российских боевых кораблей.

Мэр Новороссийска информировал, что атака отражалась кораблями «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Резюмируя, напомним, что доверять стоит официальным источникам информации. В данном случае — Минобороны и городничему Новороссийска. Военкоры вполне могли неправильно интерпретировать попавшие к ним кадры.