Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: когда, что это за праздник, что нельзя делать

Ежегодно 28 августа отмечают один из главных христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы. При этом празднуется не сам факт кончины Божией Матери, а переход ее в вечную жизнь и дальнейшее воссоединение с Сыном.

Особое значение празднику придает то, что Дева Мария стала первой воскресшей из смертных. В этот день празднуется победа вечной жизни над смертью.

Во время Успения действуют ограничения. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, шить, убирать в доме. Запрещено ссориться, сквернословить, вступать в конфликты, завидовать.

Плохой приметой считалось ходить босиком по росе. Таким образом земля оплакивала разлуку с Богородицей, поэтому топтать слезы Пресвятой — грех.

Согласно верованию, незамужним девушкам нельзя стричься, поскольку в ближайшем будущем не дождутся свадьбы. В праздник также не стоит носить тесную обувь, ведь кто на Успение натрет мозоли, долго не увидит в жизни радости.