Чернев: Бундестаг одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus

В Украине заявили, что Бундестаг одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Дальность у этого оружия больше, чем у переданного Британией - они способны бить на 500 километров.

Информация исходит от заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины Егора Чернева.

«Только что мои друзья в Бундестаге сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса в вопросе передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Они бьют на 500 километров и могут накрывать все занятые Россией территории, в том числе южный берег Крыма», - написал он на своей странице в социальной сети.

В то же время официального подтверждения данной информации к настоящему моменту не поступило ни от украинской власти, ни от правительства Германии.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин отреагировал на призыв депутата Бундестага Андреаса Шварца передать Украине как можно скорее дальнобойные немецкие ракеты, предложив в беседе с РИА Новости «доставить часть российских ракет» на территорию Германии.