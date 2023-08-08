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Политолог Кочетков порассуждал о том, как без Одессы Украина превратилась бы в «ручку без чемодана»

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Политолог Кочетков порассуждал о том, как без Одессы Украина превратилась бы в «ручку без чемодана»
Украина
Фото из открытых источников

Одесса в силу наличия дунайских и черноморских портов имеет важное стратегическое значение для Украины. Политолог Алексей Кочетков считает, что российской армии сейчас важнее всего захватить именно ее.

А еще — Херсон и Николаев. Пока этого не будет сделано, не стоит вести речь о каких-то боевых действиях на территории западной Украины.

По версии Кочеткова, ВС РФ следует наступать таким образом, чтобы границы России проходили по территории Одесской и Винницкой областей. Только тогда, полагает он, интерес Запада к Украине резко снизится.

Соседнее государство, подчеркнул он в беседе с «Украина.ру», без выхода к морю превратится не в чемодан без ручки, а «в ручку без чемодана», и больше не сможет создавать России проблемы в Черном море.

Сколько еще времени будет длиться в этом случае специальная военная операция, политолог не указал даже приблизительно.

По ранее обнародованной Евгением Пригожиным информации, на взятие Артемовска наступающим российским силам понадобилось более 220 дней. В открытых источниках значится, что площадь этого города — 41,6 квадратных километра. Для сравнения: площадь Одесской области 33 314 квадратных километра.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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