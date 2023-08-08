Депутат Чернышов внес идею о разрешение траты материнского капитала на образование женщины

Использование материнского капитала на образование: новый законопроект

Вице-спикер Государственной Думы РФ от ЛДПР, Борис Чернышов, представил законопроект о дополнении существующего законодательства. Согласно предложенным изменениям, женщины получат возможность направлять средства материнского капитала на свое образование. Это может касаться как полной стоимости учебы, так и ее части. При этом речь идет не только о государственных, но и о частных образовательных учреждениях, имеющих необходимые лицензии.

В комментариях к своему законопроекту Чернышов подчеркнул, что такой шаг станет инвестицией в будущее, позволяя женщинам повысить свой социальный статус и уверенность. По его мнению, данная инициатива способствует росту рождаемости в России и укреплению позиций женщин на рынке труда.