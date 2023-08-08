9 августа — Пантелеимон-целитель: о чем молятся святому лекарю и что нельзя делать в этот день

9 августа православная церковь почитает память святого великомученика, целителя Пантелеимона, который свою жизнь посвятил служению ближним, приняв мученическую смерть за все христианские убеждения.

При жизни святой был лекарем, поэтому ему молятся об исцелении от разных заболеваний, в том числе душевных. Женщины в этот день просят избавить от бесплодия, близкие обращаются к нему за покровительством врачей-родственников.

На праздник принято печь пирожки из капусты. Их готовили из первого срезанного кочана. Как считается, капуста, подобно травам, имеет целебную силу в праздник.

Под строгим запретом тяжелый физический труд. Говорят, что если это правило нарушать, Пантелеимон может сильно разгневаться и наслать на человека кару. Ни в коем случае также нельзя отказывать в помощи, поскольку при жизни мученик всегда отзывался на чужие просьбы.