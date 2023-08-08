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Дачникам рассказала, как сохранить свежую тыкву до весны: секреты успешного хранения тыквы

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Дачникам рассказала, как сохранить свежую тыкву до весны: секреты успешного хранения тыквы
В России
Фото из открытых источников

Выращивать тыкву — это удовольствие. Она радует урожайностью и своей универсальностью. Благодаря нейтральному вкусу этот овощ можно применять для приготовления сладких и основных блюд. Однако многие не знают, как сохранить свежую тыкву зимой до весны, чтобы рацион был более разнообразным?

Хранение тыквы отличается от хранения капусты и корнеплодов. Оптимальной температурой +5° до +15°С, а влажность — от 65 до 70%. В погребах температура не поднимается зимой выше +1-2°С, показатели влажности воздуха также высокие, поэтому там тыква начнёт подгнивать и пролежит не более месяца или двух.

В подполе, который расположен под домом, теплее. Там температура +3-7°С, влажность около 80%. Такие условия лучше подходят для тыквы. Но нужно регулярно осматривать ее на появление плесени.

Холодная кладовая подойдет для хранения плодов, если температура не выше +16°С. Утепленную лоджию может использоваться как хранилище для овощей, тыквы в том числе. Если нет утепленного балкона и кладовки нет, хранить ее можно в квартире либо доме. Плоды хранят на полу подальше от отопительных приборов, и поближе к входной и балконной двери.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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