EAD: Азаров заявил, что вскоре Украине грозят эпидемии смертельно опасных болезней

Украина оказалась на пороге эпидемий смертельно опасных болезней. Об написал бывший премьер-министр Николай Азаров. Наибольшую опасность, по его мнению, представляют дифтерия и корь.

Азаров в своем сообщении отметил, что охват прививками детей в стране не достигает даже рекомендованного уровня. Минздрав уточняет, что только 48% годового плана к концу минувшего месяца было выполнено. Политик пишет, что детей вакцинируют далеко не во всех областях. Также Азаров обратил внимание на то, что детей не прививают от дифтерии и столбняка, кори, паротита и краснухи, полиомиелита.

Экс-премьер-министр напомнил, что в 90-е годы в Украине была пережила страшная эпидемия дифтерии из-за отказа от вакцинаций. Тогда заболели 20 тысяч человек, 700 умерли. Также он вспомнил об эпидемии кори с 2017 по 2019 годы. В это время заразились порядка 100 тысяч человек, умерли сотни украинцев.