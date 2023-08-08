РИА Новости рассказали, кто напал на ветерана СВО в Забайкалье

Полицейские Забайкалья разыскивают подозреваемых в избиении ветерана СВО Михаила Таскина, который на передовой потерял ногу. Задержали только одного преступника, нападавших было шесть. Об этом пишут РИА Новости.

36-летний боец отправился с в кафе с другом, который также вернулся с СВО. За соседним столиком сидела компания. Молодые люди неожиданно подошли к столу Таскина, и назвали их убийцами, попытавшись сорвать награды. Ветераны решили выйти на улицу, сесть в авто и уехать.

Но их догнали неизвестные. Они протаранили машину, выволокли Михаила из салона и начали жестоко начали избивать. Мужчина потерял сознание. Прохожие вызвали полицию и скорую.

Возбуждено уголовное дело. Первый подозреваемый был задержан еще 6 августа - это 27-летний житель с. Нерчинский Завод. Ему предъявлено обвинение, на днях изберут меру пресечения.