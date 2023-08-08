Yandex.RTB

РИА Новости рассказали, кто напал на ветерана СВО в Забайкалье

Image 16+
РИА Новости рассказали, кто напал на ветерана СВО в Забайкалье
В России / Происшествия
Фото из открытых источников

Полицейские Забайкалья разыскивают подозреваемых в избиении ветерана СВО Михаила Таскина, который на передовой потерял ногу. Задержали только одного преступника, нападавших было шесть. Об этом пишут РИА Новости.

36-летний боец отправился с в кафе с другом, который также вернулся с СВО. За соседним столиком сидела компания. Молодые люди неожиданно подошли к столу Таскина, и назвали их убийцами, попытавшись сорвать награды. Ветераны решили выйти на улицу, сесть в авто и уехать.

Но их догнали неизвестные. Они протаранили машину, выволокли Михаила из салона и начали жестоко начали избивать. Мужчина потерял сознание. Прохожие вызвали полицию и скорую.

Возбуждено уголовное дело. Первый подозреваемый был задержан еще 6 августа - это 27-летний житель с. Нерчинский Завод. Ему предъявлено обвинение, на днях изберут меру пресечения.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Несколько свердловчан попали в больницу, наевшись ядовитых грибов

Сегодня, 19:39

Екатеринбуржцам не хватило секунды, чтобы записать свою дочь в первый класс

Сегодня, 19:33

В Екатеринбурге откроется новый магазин одежды на замену бренду Uniqlo

Сегодня, 19:23

РИА Новости рассказали, кто напал на ветерана СВО в Забайкалье

Сегодня, 19:16

Депутат Чернышов внес идею о разрешение траты материнского капитала на образование женщины

Сегодня, 15:08

9 августа — Пантелеимон-целитель: о чем молятся святому лекарю и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 10:49

Дачникам рассказала, как сохранить свежую тыкву до весны: секреты успешного хранения тыквы

Сегодня, 10:09

Самый вкусный яблочный пирог: быстрый рецепт от шеф-повара — пальчики оближете

Сегодня, 09:17

Как избавиться от липкого налета и жира на кухонных шкафчиках

Сегодня, 09:02

Следователи возбудили дело из-за 6-летнего ребенка, который умер на Урале

Вчера, 11:16

На Урале устроили заплыв на надувном матрасе по затопленной улице Суворова

Вчера, 11:07

Врач Маскин: чрезмерный прием обезболивающих повышает риск инфаркта и инсульта

6-08-2023, 21:48

Стало известно, когда в Екатеринбурге и Свердловской области закончатся дожди

6-08-2023, 20:19

В Екатеринбурге продают старый деревянный домик по цене элитной квартиры

6-08-2023, 20:09

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: когда, что это за праздник, что нельзя делать

6-08-2023, 20:00

Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновили

6-08-2023, 15:58

E1.RU: Екатеринбуржцы назвали дороги, уходящие под воду из-за ливня

6-08-2023, 10:44

«Машины плывут»: улицы Екатеринбурга затопило после мощного ливня

6-08-2023, 10:38

В Ревде жителей напугали звуков стрельбы и взрыва

5-08-2023, 20:02

Стало известно, зачем на жилых домах Екатеринбурга установлены странные конструкции

5-08-2023, 19:55

E1.RU: Екатеринбуржцы назвали дороги, уходящие под воду из-за ливня
  • 6-08-2023, 10:44

E1.RU: Екатеринбуржцы назвали дороги, уходящие под воду из-за ливня

Каждый дождь в Екатеринбурге — испытание для пешеходов и водителей. Дороги и тротуары буквально уходят под воду. В мэрии говорят, что ливневки

В Екатеринбурге продают старый деревянный домик по цене элитной квартиры
  • 6-08-2023, 20:09

В Екатеринбурге продают старый деревянный домик по цене элитной квартиры

В Екатеринбурге продается старый деревянный домик по цене роскошной квартиры в элитной новостройке. Находится дом на Юго-Западе. Он размещен в районе

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: когда, что это за праздник, что нельзя делать
  • 6-08-2023, 20:00

Успение Пресвятой Богородицы в 2023 году: когда, что это за праздник, что нельзя делать

Ежегодно 28 августа отмечают один из главных христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы. При этом празднуется не сам факт кончины Божией

Следователи возбудили дело из-за 6-летнего ребенка, который умер на Урале
  • Вчера, 11:16

Следователи возбудили дело из-за 6-летнего ребенка, который умер на Урале

Из-за смерти Дениса Козлова из поселка Арти было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статья 109 УК

Джованни Бьянуччи: в Перу нашли самого огромного в мире кита весом 340 тонн
  • Вчера, 10:31

Джованни Бьянуччи: в Перу нашли самого огромного в мире кита весом 340 тонн

Группа ученых из Государственного музея естественной истории в Штутгарте под руководством палеонтолога Джованни Бьянуччи обнаружили останки самого

Народный артист РФ Пашутин определил новое место Хаматовой в культуре России
  • Вчера, 10:36

Народный артист РФ Пашутин определил новое место Хаматовой в культуре России

Народный артист Российской Федерации Александр Пашутин стал почетным гостем Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи

Интересная информация