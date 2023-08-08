В Екатеринбурге откроется новый магазин одежды на замену бренду Uniqlo

Каждый дождь в Екатеринбурге — испытание для пешеходов и водителей. Дороги и тротуары буквально уходят под воду. В мэрии говорят, что ливневки
В Екатеринбурге продается старый деревянный домик по цене роскошной квартиры в элитной новостройке. Находится дом на Юго-Западе. Он размещен в районе
Ежегодно 28 августа отмечают один из главных христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы. При этом празднуется не сам факт кончины Божией
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Группа ученых из Государственного музея естественной истории в Штутгарте под руководством палеонтолога Джованни Бьянуччи обнаружили останки самого
Народный артист Российской Федерации Александр Пашутин стал почетным гостем Вятского открытого Фестиваля театра, кино и журналистики «На семи