В Екатеринбурге откроется новый магазин одежды на замену бренду Uniqlo

В «Гринвиче» в Екатеринбурге вскоре появится новый магазин. Он откроется на замену японскому бренду Uniqlo, который ушел из рынка Российской Федерации в минувшем году.

Как стало известно, в ноябре этого года в торговом центре откроют филиал российской фирмы Just Clothes. Она отличается базовыми вещами в стиле бренда Uniqlo. В основе коллекции - модели из вязаного трикотажа и денима, футболки из хлопка, стеганые куртки, клетчатые рубашки.

Добавим, что первый магазин сети открылся в июле в московском ТРЦ. Первый в Екатеринбурге Just Clothes откроют на нулевом уровне возле магазина Ecco. Об этом пишет Телеграм-канал торгового центра.