РИА Новости: падающий рубль готовит россиянам новый сюрприз

Российский рубль испытывает слабость. В августе увеличивается «валютный голод», пишет РИА Новости. Касательно доллара, за один год рубль потерял 57%, а касательно евро - 73%. Причиной падения является сокращение экспорта, а также увеличение импорта.

В июле нефтегазовые доходы меньше, чем ожидали. Параллельный импорт набирает обороты. Нужно учесть туристический сезон и продажи российских активов зарубежным компаниям.

Несмотря на ослабление российской валюты, Минфин скоро планирует возобновить закупку золота и валюты. ЦБ направит более 40 миллиардов на нефтегазовые сверхдоходы.

«Речь идет о юанях. За счет увеличения предложения рубля на бирже и через кросс-курсы это укрепит как китайскую валюту, так и другие валюты по отношению к российской», — говорят эксперты.

В августе ожидается увеличение сверхнефтегазового дохода до 73,2 млрд рублей с помощью повышения ключевой ставки ЦБ и роста цен на сырье.