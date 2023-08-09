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РИА Новости: падающий рубль готовит россиянам новый сюрприз

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РИА Новости: падающий рубль готовит россиянам новый сюрприз
Экономика
Фото из открытых источников

Российский рубль испытывает слабость. В августе увеличивается «валютный голод», пишет РИА Новости. Касательно доллара, за один год рубль потерял 57%, а касательно евро - 73%. Причиной падения является сокращение экспорта, а также увеличение импорта.

В июле нефтегазовые доходы меньше, чем ожидали. Параллельный импорт набирает обороты. Нужно учесть туристический сезон и продажи российских активов зарубежным компаниям.

Несмотря на ослабление российской валюты, Минфин скоро планирует возобновить закупку золота и валюты. ЦБ направит более 40 миллиардов на нефтегазовые сверхдоходы.

«Речь идет о юанях. За счет увеличения предложения рубля на бирже и через кросс-курсы это укрепит как китайскую валюту, так и другие валюты по отношению к российской», — говорят эксперты.

В августе ожидается увеличение сверхнефтегазового дохода до 73,2 млрд рублей с помощью повышения ключевой ставки ЦБ и роста цен на сырье.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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РИА Новости: падающий рубль готовит россиянам новый сюрприз

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