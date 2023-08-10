WarGonzo: Противник вынуждает ВС РФ непрерывно перемещать резервы у ЛБС

Телеграм-канал WarGonzo в своей утренней фронтовой сводке по состоянию на 10 августа рассказал о проблемах, с которыми столкнулись ВС РФ как сторона, которая стоит в обороне, на Запорожском направлении фронта.

«ВСУ при поддержке артиллерии атаковали в районе села Вербового. Налицо попытка постоянно менять участки для прорыва российской обороны на линии до села Работино, – говорится в сообщении аналитического отдела команды военкора Пегова. – Цель – заставить ВС России непрерывно перемещать тактические резервы у линии боевого соприкосновения. Для обороняющейся стороны это создает проблемы. Особенно в условиях мощной работы артиллерии противника».

К сожалению, сводка не проливает свет на то, смог ли продвинуться противник в районе села Вербового, или нет. Нет никакой информации и об усилиях российских войск в обороне — предпринимались ли в течение суток контратаки, сопутствовал ли им успех или, наоборот, отбить ничего не удалось.

WarGonzo ограничился лишь географией обстрелов сторон. Так, по его версии, ВС РФ обстреливали позиции противника в населенных пунктах Каменское, Лобковое, Пятихатки и Новоданиловка. Армия Украины накрывала огнем ВС РФ в Жеребянках, Копанях, Работино, Новопрокоповке, Новопокровке и Новофедоровке.