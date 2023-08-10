WarGonzo: Противник вынуждает ВС РФ непрерывно перемещать резервы у ЛБС

9 августа православная церковь почитает память святого великомученика, целителя Пантелеимона, который свою жизнь посвятил служению ближним, приняв
Полицейские Забайкалья разыскивают подозреваемых в избиении ветерана СВО Михаила Таскина, который на передовой потерял ногу. Задержали только одного
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