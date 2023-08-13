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Рогов: ВСУ стремятся выйти на оперативный простор с целью дальнейшего перерезания сухопутного коридора в Крым

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Рогов: ВСУ стремятся выйти на оперативный простор с целью дальнейшего перерезания сухопутного коридора в Крым
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Ореховское направление Запорожского фронта стало очень горячим, информирует глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов у себя в Телеграм-канале.

ВСУ усилили натиск, противник прибег к трем штурмовым волнам. Вечером в субботу после 18:00 наступательные действия велись восточнее населенного пункта Работино.

«Противник наступает под прикрытием посадок, поддерживаемая артиллерией и танками, работающими с закрытых огневых позиций (ЗОП) пехота начала наступательные действия с целью достигнуть окопов первой линии обороны», — сообщил Владимир Рогов.

Первую волну атаки с применением БМП Bradley удалось отбить, но буквально через считанные минуты наступление продолжилось благодаря новым штурмовым группам ВС Украины.

«Вероятно, командование ВСУ поставило задачу взять рубеж Работино-Вербовое и выйти на оперативный степной простор с целью дальнейшего проведения наступательной операции по уничтожению сухопутного коридора на полуостров Крым», — поделился своим мнением общественник.

На Ореховском направлении Запорожского фронта активно работает российская ствольная и реактивная артиллерия, минометные подразделения. В критические моменты, как уведомил Рогов, к ним присоединяется фронтовая авиация.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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