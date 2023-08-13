Ходаренок: При полете по баллистической траектории украинская ракета С-200 может пролететь более 500 километров

Днем в субботу Украина дважды пыталась атаковать Крымский мост ракетами С-200. Они изначально разрабатывались как боеприпас для комплекса ПВО, но были переделаны украинскими специалистами в ударный вариант — под поражение наземных целей.

В Минобороны РФ отчитались, что ракеты были обнаружены и сбиты над Керченским проливом. После очередной атаки отечественные военные эксперты начали рассуждать о дальности украинских ракет и пришли к выводу, что она в пределах 220-250 километров. А вот полковник в отставке Михаил Ходаренок предупреждает, что ВСУ могут достать своими С-200 и на 500 километров. Это возможно, если ракеты будут запускаться по баллистической траектории.

«Что касается дальности стрельбы ракетами 5В28 ЗРС С-200, то при ударах по воздушным целям дальняя граница зоны поражения составляет 240-255 км. Однако при полете по баллистической траектории ракета может пролететь как минимум в два раза дальше, — пишет он в своей статье для «Газеты.ру» . — На полигоне Сарышаган в ходе нештатных ситуаций фиксировались случаи достижения дальности и в 700 км. О точности попадания 5В28 при стрельбе по наземным целям (КВО – круговое вероятное отклонение) говорить пока можно только предположительно».

По сути, украинцы, поставив вместо головки самонаведения гиростабилизированную платформу и вычислитель, получили вместо зенитной управляемой ракеты оперативно-тактическую ракету, отмечает полковник в отставке.

Добавим, что дальность 500-700 километров позволяет ВС Украины доставать своими ракетами до многих российских регионов. При этом тревожность вызывает тот факт, что С-200 — оружие украинское, и Киеву не требуется согласовывать его применение по территории РФ со своими западными партнерами.

Напомним, что С-200 уже применялись не только для атаки Крымского моста, но и для ударов по Таганрогу Ростовской области.