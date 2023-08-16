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Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту

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Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту
Украина
Фото из открытых источников

Американский телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских беспилотников по Крымскому мосту в июле нынешнего года. Эксклюзивными кадрами, как утверждают журналисты, с ними поделилась Служба безопасности Украины.

Именно СБУ в содействии с Военно-морскими силами Украины и стоит за данной операцией. В атаке был задействован экспериментальный морской беспилотник Sea Baby (Морской малыш), разработка которого длилась долгие месяцы. Именно он с 850 килограммами взрывчатки на борту врезался в железобетонную опору моста.

Примечательно, что телеканал показал не только видео, снятое самим дроном-камикадзе, но и кадры с камер наружного наблюдения. На них можно увидеть, как беспилотник атакует автомобильную часть моста, а спустя несколько минут еще один безэкипажный катер, приблизившись с другой стороны, взрывается около железнодорожного пролета.

«Морские надводные дроны – это уникальное изобретение СБУ. Ни одна частная фирма не была в это вовлечена. При помощи этих дронов мы недавно нанесли успешный удар по Крымскому мосту, атаковали «Оленегорский горняк» и танкер «Сиг», — рассказал в комментарии телеканалу глава СБУ Василий Малюк.

Он также проинформировал о планируемых новых операциях, в том числе в акватории Черного моря, и пообещал, что будет «захватывающе».

Сюжет американской телекомпании, а также взятие на себя ответственности украинской спецслужбы за атаку на Крымский мост в России пока официальные лица еще не комментировали.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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