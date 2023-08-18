В РИАН проинформировали, продолжится ли падение рубля

После повышения Центробанком ключевой ставки до 12% российская валюта не остановила падение. После совещания было решено не давить на бизнес. Власти продолжат наблюдения за экспортерами, которые будут продавать валютную выручку. Это позволит рублю восстановить свои позиции.

Валюту будут продавать по рыночному курсу. Часть средств направят на внутренний рынок, остальную часть – в Фонд национального благосостояния.

Издание РИАН опросило экспертов, которые дали прогноз о будущем рубля. Как говорит финансовый аналитик Михаил Беляев, до весны экономика двигалась по инерции, однако ресурсы не безграничны, что закончилось падением валюты.

«Когда пройдет психологический эффект от повышений ключевой ставки, рубль снизится», – заявил специалист и добавил, что прогнозируются ограничения курса на уровне 100 или 110 рублей за доллар.