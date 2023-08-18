Yandex.RTB

В РИАН проинформировали, продолжится ли падение рубля

Image 16+
В РИАН проинформировали, продолжится ли падение рубля
Экономика
Фото из открытых источников

После повышения Центробанком ключевой ставки до 12% российская валюта не остановила падение. После совещания было решено не давить на бизнес. Власти продолжат наблюдения за экспортерами, которые будут продавать валютную выручку. Это позволит рублю восстановить свои позиции.

Валюту будут продавать по рыночному курсу. Часть средств направят на внутренний рынок, остальную часть – в Фонд национального благосостояния.

Издание РИАН опросило экспертов, которые дали прогноз о будущем рубля. Как говорит финансовый аналитик Михаил Беляев, до весны экономика двигалась по инерции, однако ресурсы не безграничны, что закончилось падением валюты.

«Когда пройдет психологический эффект от повышений ключевой ставки, рубль снизится», – заявил специалист и добавил, что прогнозируются ограничения курса на уровне 100 или 110 рублей за доллар.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
В РИАН проинформировали, продолжится ли падение рубля

Сегодня, 14:12

Эксперты: Российский газ вскоре окажется никому не нужным

15-08-2023, 20:34

РИА Новости: падающий рубль готовит россиянам новый сюрприз

9-08-2023, 19:50

Повышение пенсий и выплаты многодетным: что изменится для россиян в августе 2023 года

29-07-2023, 14:54

Аналитик Мейнхард спрогнозировал, что к концу 2023 года курс доллара поднимется до 120 рублей

9-07-2023, 07:27

Сообщается о снижении уровня инфляции в ЕС в июне

30-06-2023, 12:48

Сообщается о ценах на продукты питания в европейских государствах за апрель

4-06-2023, 11:58

Экономист Колобанов выразил мнение о причинах снижения цен на газ в ЕС

29-05-2023, 08:43

Ретейлеры Санкт-Петербурга пожаловались на увеличение стоимости мяса курицы на 20%

10-05-2023, 21:58

Экономист Петров выразил мнение о ситуации с долларом

30-04-2023, 12:53

В докладе МВФ рассказано об экономике РФ

28-04-2023, 11:53

Предложение наказывать россиян за хранение миллиона рублей раскритиковали экономисты, информируют СМИ

17-04-2023, 19:04

Население США вывело с депозитов около 500 млрд долларов на фоне банковского кризиса

8-04-2023, 14:38

Focus: Пекин собирается объединить полмира в «валютный альянс» против доллара в 2023 году

31-03-2023, 14:43

NYT: города в КНР погрязли в долгах, но продолжают тратить денежные средства

28-03-2023, 15:48

Политолог Мизин выразил мнение об экономическом кризисе в США

15-03-2023, 13:13

Стоимость газа возросла

10-03-2023, 17:48

ФАС против РЭК: кто и почему повышает цены на коммунальные услуги жителям Свердловской области

6-03-2023, 18:37

Названы категории свердловчан, которым положены скидки и льготы на оплату услуг ЖКХ

1-03-2023, 12:16

Жители Екатеринбурга пожаловались на большие платежи за ЖКХ в феврале

1-03-2023, 11:52

В Сети опубликованы фото 5 самых жутких морских обитателей
  • 15-08-2023, 21:03

В Сети опубликованы фото 5 самых жутких морских обитателей

Вблизи Антарктиды обнаружили ранее неизвестные морские существа, которые ужасают внешним видом. Одним из них является Promachocrinus fragarius -

EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских
  • 16-08-2023, 18:15

EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских

Со вчерашнего дня, 15 августа, в Екатеринбурге резко увеличилось количество полицейских. Это заметили местные жители. Раньше ни одного автомобиля

Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту
  • 16-08-2023, 09:08

Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту

Американский телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских беспилотников по Крымскому мосту в июле нынешнего года. Эксклюзивными кадрами,

18 августа — предпразднество Преображения Господня: что за праздник и что нельзя делать
  • Вчера, 10:43

18 августа — предпразднество Преображения Господня: что за праздник и что нельзя делать

18 августа православные отмечают предпразднество Преображения Господня. Этот день готовит верующих к одному из главных христианских праздников.

Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»
  • Вчера, 19:57

Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»

Российский смартфон «Р-фон» с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти получит дисплей, диагональ которого составит 6,7 дюйма. Об этом пишет ТАСС,

На "Армии-2023" показали новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет"
  • 15-08-2023, 21:15

На "Армии-2023" показали новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет"

В ижевской группе компаний ZALA AERO GROUP, которая входит в состав "Калашникова", представили новую разработку – "Изделие-53" (Z-53). Показ проходил

Интересная информация