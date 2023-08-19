Yandex.RTB

ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ

Image 16+
ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ
Украина
Фото из открытых источников

Украинское командование может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ.

По мнению ряда экспертов, там могут быть задействованы силы, которые готовились британскими инструкторами, пишет «МК».

Военный аналитик Анатолий Матвийчук полагает, что в составе этих подразделений могут быть и британцы. Но все же их, скорее всего, будут использовать как инструкторов. Им поставят задачу пробить оборону ВС РФ к 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости.

Об этом пишут и российские ТГ-каналы.

«Поступает информация, что в бой бросят британский эшелон, возможно, вместе с американским», — утверждает Telegram-канал «Дневник десантника».

В планах ВСУ увеличить свой успех в Запорожской области, где украинским военным удалось вернуть под свой контроль несколько населенных пунктов.

Отметим, Запад не только не прекращает поставки вооружения Украине, но и обещает в дальнейшем передавать еще более новые виды оружия, а также уже идет подготовка к поставкам Украине американских истребителей.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ

Сегодня, 08:13

Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту

16-08-2023, 09:08

WP: противостояние на территории Украины все больше напоминает Первую мировую войну

14-08-2023, 16:38

Ходаренок: При полете по баллистической траектории украинская ракета С-200 может пролететь более 500 километров

13-08-2023, 14:58

Рогов: ВСУ стремятся выйти на оперативный простор с целью дальнейшего перерезания сухопутного коридора в Крым

13-08-2023, 08:08

Gazeta Wyborcza: В Польше молодые девушки боятся конкуренции со стороны украинок

10-08-2023, 21:39

WarGonzo: Противник вынуждает ВС РФ непрерывно перемещать резервы у ЛБС

10-08-2023, 08:53

Политолог Кочетков порассуждал о том, как без Одессы Украина превратилась бы в «ручку без чемодана»

8-08-2023, 12:03

EAD: Азаров заявил, что вскоре Украине грозят эпидемии смертельно опасных болезней

8-08-2023, 10:17

Чернев: Бундестаг одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus

7-08-2023, 19:13

Реальная угроза: что представляет собой новый украинский морской дрон Magura V5

4-08-2023, 15:13

Полковник Баранец предположил, где развернется главное сражение после окончания контрнаступления ВСУ

2-08-2023, 09:33

На Украине анонсировали «год возмездия» с массированными атаками территории России беспилотниками

1-08-2023, 14:43

Депутат Госдумы Швыткин объяснил удары БПЛА ВСУ попыткой вызвать панику

1-08-2023, 13:08

Ходаковский: ВСУ, создав угрожающее положение для нашей обороны, готовятся к штурму Урожайного

30-07-2023, 10:33

WarGonzo: На Луганском направлении ВСУ сумели вернуть ряд утраченных позиций

28-07-2023, 11:43

Полковник Мощанский предположил связь между битвами за высоты у Клещеевки и отстранением генерала Селиверстова

27-07-2023, 07:48

Эксперт Насонов: ВС Украины не реализовали еще ни одного этапа контрнаступления

26-07-2023, 14:18

WarGonzo: На Бахмутском направлении ВСУ прорвались к Андреевке

25-07-2023, 10:08

Полищук объяснил истерику Пригожина вокруг наступления ВСУ под Артемовском низким уровнем оперативно-стратегического понимания происходящего

25-07-2023, 10:03

EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских
  • 16-08-2023, 18:15

EU.RU: В Екатеринбург привезли около тысячи полицейских

Со вчерашнего дня, 15 августа, в Екатеринбурге резко увеличилось количество полицейских. Это заметили местные жители. Раньше ни одного автомобиля

18 августа — предпразднество Преображения Господня: что за праздник и что нельзя делать
  • 17-08-2023, 10:43

18 августа — предпразднество Преображения Господня: что за праздник и что нельзя делать

18 августа православные отмечают предпразднество Преображения Господня. Этот день готовит верующих к одному из главных христианских праздников.

Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»
  • 17-08-2023, 19:57

Стали известны характеристики и цена будущего российского смартфона «Р-фон»

Российский смартфон «Р-фон» с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти получит дисплей, диагональ которого составит 6,7 дюйма. Об этом пишет ТАСС,

Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге на 300-летие города
  • 16-08-2023, 18:22

Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге на 300-летие города

Жара пойдет на убыль в Екатеринбурге к выходным. Не исключено, что на 300-летие можно будет комфортно погулять, днем по крайней мере. Однако если

Найден удивительный способ человеку не болеть с помощью закона бумеранга
  • 17-08-2023, 13:13

Найден удивительный способ человеку не болеть с помощью закона бумеранга

Недавнее исследование показало, что оказание поддержки близким и волонтерство связаны с низким уровнем интерлейкина 6 – маркера, который отвечает за

"МК": Президент Белоруссии Лукашенко раскрыл главную загадку СВО ВС РФ на Украине
  • Вчера, 20:51

"МК": Президент Белоруссии Лукашенко раскрыл главную загадку СВО ВС РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл главную загадку специальной военной операции (СВО) на Украине. Он пояснил, почему при всех