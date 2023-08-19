ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ

Украинское командование может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ.

По мнению ряда экспертов, там могут быть задействованы силы, которые готовились британскими инструкторами, пишет «МК».

Военный аналитик Анатолий Матвийчук полагает, что в составе этих подразделений могут быть и британцы. Но все же их, скорее всего, будут использовать как инструкторов. Им поставят задачу пробить оборону ВС РФ к 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости.

Об этом пишут и российские ТГ-каналы.

«Поступает информация, что в бой бросят британский эшелон, возможно, вместе с американским», — утверждает Telegram-канал «Дневник десантника».

В планах ВСУ увеличить свой успех в Запорожской области, где украинским военным удалось вернуть под свой контроль несколько населенных пунктов.

Отметим, Запад не только не прекращает поставки вооружения Украине, но и обещает в дальнейшем передавать еще более новые виды оружия, а также уже идет подготовка к поставкам Украине американских истребителей.