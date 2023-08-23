Батальон «Восток»: Несколько украинских БПЛА отработали по «дороге жизни», с ущербом для нас

Ситуация на Запорожском фронте продолжает обостряться, в том числе и в зоне ответственности батальона Александра Ходаковского «Восток». У противника появилась возможность обстреливать некоторые участки так называемой «дороги жизни» российских сил. Именно по ней питается обороняющаяся группировка войск — подвозятся боеприпасы, топливо, провизия.

«На некоторых участках подъездные пути проходят параллельно линии фронта и удалены от неё километров на 5-7. Противник сообразил, что это лакомое место, и решил работать на перехват: едет транспорт в свою зону ответственности — ожидай сюрприза. Вчера по «дороге жизни» отработало несколько его дронов — к сожалению, с ущербом для нас...», — пишет батальон «Восток» в своем Телеграм-канале.

БПЛА российских войск за минувшие сутки разведали цели противника, по ним отрабатывала артиллерия — вполне результативно. ВСУ тоже отвечали огнем.

В «Востоке» не сомневаются в том, что украинские войска попытаются интенсифицировать свою наступательную операцию, поскольку приближается осень. Существует мнение, что они откажутся от прорывов вглубь контролируемой ВС РФ территории и захотят срезать кусок линии фронта ударом во фланг.

Напомним, «Восток» занимался обороной села Урожайное. Сейчас оно контролируется противником.