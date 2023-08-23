Батальон «Восток»: Несколько украинских БПЛА отработали по «дороге жизни», с ущербом для нас

Ученые из США разработали вакцину от алкогольной зависимости. Они использовали генную терапию, прикрепив ген, который кодирует белок, к безопасному
По мере приближения 24 августа, Дня независимости Украины, все больше отечественных военных экспертов начинают рекомендовать жителям Москвы
В Британии рыбак решил порыбачить, однако в итоге поймал странное существо со множеством крупных зубов, пишет научный журнал The Daily Star. Как
В минувшие выходные, когда Екатеринбург отметил свое 300-летие, жители и гости города обратили внимание на странный летающий объект в небе над
На Уралмаше в школе № 68 Екатеринбурга, которая находится на Кировоградской, 40а внезапно рухнул потолок. Из-за этого учеников решили распределить по
Читатели E1.RU ответили недовольным землякам, которые не были в восторге от празднования 300-летия города. Вслед за критикой портал опубликовал