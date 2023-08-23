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Гибель диггеров в коллекторе Москвы: общественники поднимают вопрос персональной ответственности Собянина

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Гибель диггеров в коллекторе Москвы: общественники поднимают вопрос персональной ответственности Собянина
Москва
Фото из открытых источников

Незаконная экскурсия по коллектору Неглинки, которая повлекла за собой гибель диггеров, продолжает оставаться одним из самых обсуждаемых событий в столице России наравне с ежедневными атаками украинских беспилотников. Она обрастает все новыми и новыми подробностями.

Пока официальные органы занимаются расследованием и пытаются докопаться до истины, некоторые представители общественности начали вдруг ставить вопрос об ответственности мэрии Москвы и Сергея Собянина лично. Хотя бы на том простом основании, что городской голова, он же мэр, он же городничий или градоначальник, ответственен за все в городе.

Организаторы экскурсии, директор ООО «Спутник» Александр Ким и руководитель ООО «Авангард» Александр Лазовский, пытались скрыться от следствия. Кима удалось задержать. И именно они, как считают авторы ТГ-канала «Картотека», могут рассказать, каким образом они связаны с АО «Москоллектор», отвечающее за городские коллекторы Москвы. АО, в свою очередь, находится в подчинении возглавляемого Вячеславом Торсуновым департамента ЖКХ. А работу последнего непосредственно в мэрии курирует Петр Бирюков заместитель Собянина.

«Почему-то все средства массовой информации комментируют гибель диггеров, даже не смотря в сторону мэрии Москвы. А ведь именно на ее чиновниках тоже лежит вина в смерти отправившихся на незаконную подземную экскурсию людей. Со сбежавших организаторов уже ничего не спросишь, а Петр Бирюков может объяснить, каким образом диггеры попали в коллектор Москвы», — поднимает вопрос «Картотека». — Косвенно в гибели людей виноват и мэр Москвы Сергей Собянин, который отвечает в городе за все».

Текст: Информационное агентство «Informing»

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