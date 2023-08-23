На Украине заявляют о поражении берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму

Украинские СМИ сообщают о том, что ВСУ поразили береговой ракетный комплекс «Бастион» на территории Крыма. Он является одним из носителей ракеты «Оникс».

О якобы поражении «Бастиона» первым сообщил Телеграм-канал «Оперативный ВСУ». Позже об успешной отработке украинских войск заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Свои заявления они проиллюстрировали фотографиями с огромными клубами вздымающего вверх дыма после взрыва.

Издание «Цензор.нет» заявляет о том, что кроме «Бастиона» были повреждены еще и радиолокационные станции.

Всего в районе населенного пункта Оленевка прогремели 7 мощных взрывов. Украинцы утверждают, что таким образом они «поздравили» российских военных на полуострове с Днем украинского флага, который отмечается сегодня.

Данная информация о поражении «Бастиона», как говорится, прямо с «колес». Проверить ее достоверность редакция по вполне очевидным причинам не может — не имеет возможности мгновенно переместиться на место предполагаемого происшествия. Поэтому стоит дождаться официального комментария от властей Крыма и Минобороны РФ.

На момент написания данной новости ведомства растиражированную противником информацию никак не комментировали.