Буданов: В Крыму нет точек, куда не могут ударить ВС Украины

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью одной из радиостанций объявил о том, что Украина сейчас обладает возможностью поразить любой объект России на территории полуострова Крым.

«Абсолютно в любой точке мы может достать противника», – сказал генерал-майор.

Он добавил, что Украина для «деоккупации» Крыма разработала много различных вариантов. Однако, подчеркнул Кирилл Буданов, без «военных и боевых действий это невозможно».

Напомним, вчера украинский ГУР в своем Телеграм-канале опубликовал видео уничтожения ЗРК С-400 близ села Оленевка (мыс Тарханкут, Крым).

Неизвестно, какими ракетами по комплексу ПВО наносили удары ВСУ. Однако обращает на себя внимание то, что над местом поражения кружил украинский беспилотник и снимал на свою камеру происходящее.

В Минобороны России данное видео противника пока не комментировали.