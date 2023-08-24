Yandex.RTB

Буданов: В Крыму нет точек, куда не могут ударить ВС Украины

Image 16+
Буданов: В Крыму нет точек, куда не могут ударить ВС Украины
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью одной из радиостанций объявил о том, что Украина сейчас обладает возможностью поразить любой объект России на территории полуострова Крым.

«Абсолютно в любой точке мы может достать противника», – сказал генерал-майор.

Он добавил, что Украина для «деоккупации» Крыма разработала много различных вариантов. Однако, подчеркнул Кирилл Буданов, без «военных и боевых действий это невозможно».

Напомним, вчера украинский ГУР в своем Телеграм-канале опубликовал видео уничтожения ЗРК С-400 близ села Оленевка (мыс Тарханкут, Крым).

Неизвестно, какими ракетами по комплексу ПВО наносили удары ВСУ. Однако обращает на себя внимание то, что над местом поражения кружил украинский беспилотник и снимал на свою камеру происходящее.

В Минобороны России данное видео противника пока не комментировали.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Буданов: В Крыму нет точек, куда не могут ударить ВС Украины

Сегодня, 10:28

На Украине заявляют о поражении берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму

Вчера, 12:18

Батальон «Восток»: Несколько украинских БПЛА отработали по «дороге жизни», с ущербом для нас

Вчера, 09:03

ВСУ может применить новые резервы в Запорожской области, чтобы разбить оборону ВС РФ

19-08-2023, 08:13

Телеканал CNN опубликовал видео удара украинских морских дронов по Крымскому мосту

16-08-2023, 09:08

WP: противостояние на территории Украины все больше напоминает Первую мировую войну

14-08-2023, 16:38

Ходаренок: При полете по баллистической траектории украинская ракета С-200 может пролететь более 500 километров

13-08-2023, 14:58

Рогов: ВСУ стремятся выйти на оперативный простор с целью дальнейшего перерезания сухопутного коридора в Крым

13-08-2023, 08:08

Gazeta Wyborcza: В Польше молодые девушки боятся конкуренции со стороны украинок

10-08-2023, 21:39

WarGonzo: Противник вынуждает ВС РФ непрерывно перемещать резервы у ЛБС

10-08-2023, 08:53

Политолог Кочетков порассуждал о том, как без Одессы Украина превратилась бы в «ручку без чемодана»

8-08-2023, 12:03

EAD: Азаров заявил, что вскоре Украине грозят эпидемии смертельно опасных болезней

8-08-2023, 10:17

Чернев: Бундестаг одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus

7-08-2023, 19:13

Реальная угроза: что представляет собой новый украинский морской дрон Magura V5

4-08-2023, 15:13

Полковник Баранец предположил, где развернется главное сражение после окончания контрнаступления ВСУ

2-08-2023, 09:33

На Украине анонсировали «год возмездия» с массированными атаками территории России беспилотниками

1-08-2023, 14:43

Депутат Госдумы Швыткин объяснил удары БПЛА ВСУ попыткой вызвать панику

1-08-2023, 13:08

Ходаковский: ВСУ, создав угрожающее положение для нашей обороны, готовятся к штурму Урожайного

30-07-2023, 10:33

WarGonzo: На Луганском направлении ВСУ сумели вернуть ряд утраченных позиций

28-07-2023, 11:43

Полковник Мощанский предположил связь между битвами за высоты у Клещеевки и отстранением генерала Селиверстова

27-07-2023, 07:48

На Украине заявляют о поражении берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму
  • Вчера, 12:18

На Украине заявляют о поражении берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму

Украинские СМИ сообщают о том, что ВСУ поразили береговой ракетный комплекс «Бастион» на территории Крыма. Он является одним из носителей ракеты

Ходаренок прогнозирует, что Украина попытается своими БПЛА повторить «рейд тысячи бомбардировщиков» на Москву
  • 22-08-2023, 09:13

Ходаренок прогнозирует, что Украина попытается своими БПЛА повторить «рейд тысячи бомбардировщиков» на Москву

По мере приближения 24 августа, Дня независимости Украины, все больше отечественных военных экспертов начинают рекомендовать жителям Москвы

В РИА Новости рассказали, что вытворяют подростки в Янино под Петербургом
  • Сегодня, 09:00

В РИА Новости рассказали, что вытворяют подростки в Янино под Петербургом

Жители поселка Янино (расположенного под Санкт-Петербургом) проинформировали, как ведут себя местные школьники. Они позволяют себе угрозы и

Полковник предупредил о риске «краха экономики» России из-за атак Украины копеечными беспилотниками
  • 22-08-2023, 09:13

Полковник предупредил о риске «краха экономики» России из-за атак Украины копеечными беспилотниками

Проблемой для России счел атаки украинских беспилотников авторитетный военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок. Дело не только в ударе

На острове Тенерифе обнаружена аномалия, вызывающая замедление времени
  • 21-08-2023, 18:49

На острове Тенерифе обнаружена аномалия, вызывающая замедление времени

На курортном острове Тенерифе (Канарские острова) в Атлантическом океане ученые сделали захватывающее открытие. Они обнаружили гравитационный эффект,

На Уралмаше в школе № 68 Екатеринбурга внезапно рухнул потолок
  • 21-08-2023, 20:42

На Уралмаше в школе № 68 Екатеринбурга внезапно рухнул потолок

На Уралмаше в школе № 68 Екатеринбурга, которая находится на Кировоградской, 40а внезапно рухнул потолок. Из-за этого учеников решили распределить по