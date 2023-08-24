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В РИА Новости рассказали, что вытворяют подростки в Янино под Петербургом

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В РИА Новости рассказали, что вытворяют подростки в Янино под Петербургом
Происшествия
Фото из открытых источников

Жители поселка Янино (расположенного под Санкт-Петербургом) проинформировали, как ведут себя местные школьники. Они позволяют себе угрозы и вымогательства в адрес других жителей, пишет РИА Новости.

Дети мигрантов, живущих в Янино и учащихся в местной школе, ведут себя неадекватно. В Сети появились видео поведения детей. Толпа несовершеннолетних в скейт-паре начала избивать детей младше себя. Один из нападавших стал угрожать ножом. Также приводится пример, когда молодые люди угрожали пистолетом носившему футболку с буквой V ребенку. Одному пострадавшему хулиганы сломали челюсть. На жалобы руководство учебного заведения не реагирует.

Нарушителей задержали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. С их родителями была проведена профилактическая беседа. Пока полицейские ведут разбирательство, родители детей сформировали собственную дружину. Они патрулируют улицы данного населенного пункта.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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