В РИА Новости рассказали, что вытворяют подростки в Янино под Петербургом

Жители поселка Янино (расположенного под Санкт-Петербургом) проинформировали, как ведут себя местные школьники. Они позволяют себе угрозы и вымогательства в адрес других жителей, пишет РИА Новости.

Дети мигрантов, живущих в Янино и учащихся в местной школе, ведут себя неадекватно. В Сети появились видео поведения детей. Толпа несовершеннолетних в скейт-паре начала избивать детей младше себя. Один из нападавших стал угрожать ножом. Также приводится пример, когда молодые люди угрожали пистолетом носившему футболку с буквой V ребенку. Одному пострадавшему хулиганы сломали челюсть. На жалобы руководство учебного заведения не реагирует.

Нарушителей задержали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. С их родителями была проведена профилактическая беседа. Пока полицейские ведут разбирательство, родители детей сформировали собственную дружину. Они патрулируют улицы данного населенного пункта.