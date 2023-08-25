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МК: Пригожин оборудовал свой самолет парашютами и уничтожил списки пассажиров

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МК: Пригожин оборудовал свой самолет парашютами и уничтожил списки пассажиров
Происшествия / Знаменитости
Фото из открытых источников

МК стали известны новые детали событий перед крушением бизнес-джета Евгения Пригожина. По данным источников, глава ЧВК «Вагнер» во время путешествий был неприхотлив, хотя иногда удивлял своими решениями.

Летчиков поразило то, что на 2-х самолетах, которыми он пользовался, обязательно имелись парашюты, которые загрузили еще весной. Это бессмысленная затея, ведь в случае катастрофы парашют бесполезен. Но требования были удовлетворены.

Известный пассажир не брал с собой на борт никогда алкоголь, только сок и колу, причем отечественного производства. В случае короткого перелета обходился без еды или заказывал яичницу. В полет руководитель «Вагнер» отправлялся в рубашке и джинсах, затем переодевался в камуфляж.

Также соблюдался порядок перевозки оружия. Патроны вынимали из огнестрельного оружия, укладывали их в мешок, опечатывали и передавали командиру экипажа. После завершения полета оружие возвращалось назад владельцам.

Экипажам выделялись мобильные телефоны с закрытым каналом связи. Летчики внимательно осматривали судно перед вылетом, поскольку максимально тщательно относились к своей безопасности. Кроме того, Евгений Пригожин всегда требовал после полета уничтожать списки пассажиров.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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