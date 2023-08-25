Очевидцы о происходящем на месте, где упал бизнес-джет Пригожина: «Страшно, все бабахает»

Жители поселка Куженкино (Тверская область), где разбился самолет с Евгением Пригожиным, рассказали, как все было на самом деле. Бизнес-джет с первыми лицами ЧВК «Вагнер» потерпел крушение 23 августа. Все десять человек погибли. Их тела направлены на экспертизу. О взрывах или хлопках во время крушения воздушного судна рассказали местные жители.

Люди отметили, что после этого почувствовали мощную ударную волну. Крушение Embraer Legacy 600 произошло примерно в 18.30. По словам одной из местных жительниц, с балкона она увидела падение самолета, услышала два хлопка, а затем последовало сильное гудение, которое долго не прекращалось.

«Вылетел самолет из облаков, шел вертикально вниз, как спиралями. Было страшно, все бабахает», - рассказала женщина.

Подросток, находившийся в момент катастрофы на автобусной остановке, добавил, что она буквально затряслась. Еще один очевидец говорит, что в доме тряслась крыша так, что казалось, «будто бы по ней ходит медведь». Некоторые жители отправились в поле. Там они увидели сильный пожар и тела погибших.