Батальон «Восток»: Противник доминировал снарядами, мы чувствовали себя «голенькими»

Батальон «Восток», который держит оборону на южнодонецком направлении фронта, у себя в Телеграм-канале описал обстановку по состоянию на субботу, 26 августа.

Противник там пока снизил свою активность и наступательных действий не ведет. Однако, о затишье говорить не приходится. Бойцы «Востока» признались, что под обстрелами неприятеля и без ответа со своей стороны ощущения были не самыми лучшими.

«Вчера был день, когда противник полностью доминировал в «воздухе»: летали преимущественно его снаряды. То ли наши артиллеристы ещё не успели пополнить БК, то ли берегут его в ожидании наступления противника, но чувствовали мы вчера себя голенькими...», — пишут бойцы комбата Ходаковского.

«Восток» во время артиллерийских обстрелов спасался в укрытиях. Однако противник все же сумел ударить сбросом с беспилотника по пулемету на позиции. Противодроновые средства есть, но на все позиции их не хватает. Однако, проблема решается, заверили военнослужащие.

Институт изучения войны тем временем в свежем отчете сообщил о том, что ВСУ на Запорожском фронте подошли к самой сложной линии обороны ВС РФ, которая состоит из непрерывных противотанковых рвов, «зубов дракона» и минных полей.