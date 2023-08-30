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WarGonzo: На Угледарском направлении ВС РФ отошли с ряда высот из-за угрозы окружения противником

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WarGonzo: На Угледарском направлении ВС РФ отошли с ряда высот из-за угрозы окружения противником
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Тревожные новости с Угледарского направления фронта передает военный корреспондент Семен Пегов. У противника есть продвижение. Более того, с его слов, украинским войскам там удалось создать угрозу окружения для подразделений ВС РФ. Взирая на это, российским подразделениям пришлось отходить.

«На Угледарском участке украинские войска атаковали в направлении Володина. Есть продвижение, — пишет Семен Пегов в сводке с фронтов по состоянию на утро 30 августа в Телеграм-канале WarGonzo. — Российские подразделения отошли с ряда высот. Шаг вынужденный — угроза окружения со стороны Старомайорского».

География обстрелов на данном направлении от военкора: российские войска накрывали огнем позиции противника в населенных пунктах Новодаровка, Новоселка, Благодатное, Урожайное, Золотая Нива, Пречистовка, Водяное и непосредственно в самом городе Угледаре.

Украинская армия била по позициям ВС РФ в Приютном, Заветном Желании, Старомлыновке и Новодонецком.

Минобороны РФ об угрозе окружения российских войск противником на Угледарском направлении фронта и отходе на более выгодные позиции ничего не сообщало.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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