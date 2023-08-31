Жителей Брянска возмутил и напугал салют после атаки беспилотников ВСУ

Жителей Брянска 30 августа вечером встревожил и возмутил салют, который запустили после массовой атаки беспилотников ВСУ. Накануне город атаковали не менее 7-ми дронов.

Но это не помешало местным гулякам запустить салют вопреки запретам на применение пиротехники. Примерно в это же время на подлете к Брянску сбили еще два БПЛА со стороны Украины.

Осенью минувшего года губернатор Александр Богомаз заявил, что «обстановка не та, чтобы пугать людей, запуская салюты и взрывая петарды, особенно ночью». Но, видимо, запрет для некоторых жителей – не указ.

Люди надеются, что возмутителей спокойствия найдут сотрудники правоохранительных органов и накажут по всей строгости закона.