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Жителей Брянска возмутил и напугал салют после атаки беспилотников ВСУ

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Жителей Брянска возмутил и напугал салют после атаки беспилотников ВСУ
Происшествия
Фото из открытых источников

Жителей Брянска 30 августа вечером встревожил и возмутил салют, который запустили после массовой атаки беспилотников ВСУ. Накануне город атаковали не менее 7-ми дронов.

Но это не помешало местным гулякам запустить салют вопреки запретам на применение пиротехники. Примерно в это же время на подлете к Брянску сбили еще два БПЛА со стороны Украины.

Осенью минувшего года губернатор Александр Богомаз заявил, что «обстановка не та, чтобы пугать людей, запуская салюты и взрывая петарды, особенно ночью». Но, видимо, запрет для некоторых жителей – не указ.

Люди надеются, что возмутителей спокойствия найдут сотрудники правоохранительных органов и накажут по всей строгости закона.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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