NYP: Киев отказывается слушать советы представителей НАТО по контрнаступлению

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Киев игнорирует рекомендации некоторых представителей НАТО относительно стратегии своего контрнаступления, сообщает The New York Post (NYP).

Согласно статье, украинские власти отвергли стратегические советы западных военных аналитиков и предпочли не уделять внимание их предложениям. Они призвали Украину сосредоточить усилия на определенных участках фронта. Однако вместо этого украинская армия развернула свои силы по всей восточной части страны. Некоторые американские эксперты считают, что такой подход может ухудшить эффективность действий украинских вооруженных сил.

Автор подчеркивает, что европейские страны предпочли придерживаться тактики ожидания, чтобы оценить успехи украинской армии до предоставления новой помощи Киеву.

Ранее было объявлено, что первая партия американских танков Abrams будет передана в распоряжение Вооруженных сил Украины в середине сентября.

Напомним, что армия Украины за последние время вернула под свой контроль несколько населенных пунктов в Запорожской области. По данным издания Bild, украинские военные всего за сутки прорвали так называемые "Зубы дракона" на Запорожском направлении.

Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»

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