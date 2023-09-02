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Эксперт Клинцевич считает, что свое супердальнобойное оружие ВСУ могли испытать на Пскове

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Эксперт Клинцевич считает, что свое супердальнобойное оружие ВСУ могли испытать на Пскове
Украина
Фото из открытых источников

Свое новое дальнобойное оружие, об успешном применении которого заявили украинский президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина могла испытать на российском Пскове. Это допустил военный эксперт Андрей Клинцевич, пишет газета «Московский комсомолец».

Данилов информировал о том, что Украина уже продолжительное время работает над ракетной программой и программой по развитию беспилотников, отмечая, что вскоре Киев сможет поражать цели на полторы тысячи километров и атаки ждут Севастополь, Крондштадт и даже Камчатку. Зеленский же на следующий день после налета на Псков информировал о пораженной украинским оружием цели на расстоянии в 700 километров.

Клинцевич убежден, что этим дальнобойным оружием, о котором не перестают твердить киевские власти, могла быть ракета «Гром-2». Но все же более вероятно, что им является беспилотник «Бобер», прошедший модернизацию. По словам эксперта, такие БПЛА и ранее фиксировались на территории РФ и преодолевали расстояния до 700 км.

«Взлетали с каких-то аэродромов и уже дальше шли по координатам. Они не управляются, двигаются в автоматическом режиме, чем-то напоминают нашу «Герань». Однако боезаряда 20-30 кг недостаточно, чтобы нанести какой-то серьезный урон, разрушить, скажем, цеха или инфраструктуру», — сказал Клинцевич.

В то же время в РФ многие не согласны с военным экспертом о том, что ущерб был нанесен несерьезный. Например, военный корреспондент Роман Сапоньков вчера в своем ТГ-канале посокрушался, что ночью на аэродроме в Пскове в ходе атаки украинских дронов «сгорели 20 млрд рублей» — именно в такую сумму оцениваются убытки в результате поражения военно-транспортных самолетов Ил-76.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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