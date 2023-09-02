Дочь разведчиков-нелегалов лишь в 18 лет узнала, что она русская

Тамара и Виталий Нетыкса долгое время работали в Латинской Америке, где добывали ценную информацию в качестве разведчиков. Их дочь Елена в передаче "Малахов" на канале "Россия 1" рассказала, как она узнала о деятельности своих родителей и происхождении.

Во время визита в РФ Елена удивилась, что их семья не проходила паспортный контроль. Тогда девушка впервые услышала, что ее мать говорит на русском языке.

"Во-первых, не прошли обычным путем, через паспортный контроль, у нас не было русских паспортов. Мама заговорила на другом языке, но вроде твоя родная мама. Встретили ее какие-то мужики", – сказала Елена.

Это смутило девушку, она хотела убежать вместе с братом, ведь все было непонятно и странно.

"Мама намеки мне давала, когда приближались к РФ. Были моменты, когда думала: "Вдруг они какие-то агенты..." Папа ничего не ответил, когда я задала вопрос. Мысль о том, что мои родители русские и я русская, меня просто шокировала", – добавила Елена.

Позже она стала журналисткой в RT и брала интервью у испаноязычных политиков или доугих знаменитых личностей. Ее брат Евгений осуществил детскую мечту и стал летчиком.



