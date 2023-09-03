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Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного

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Пегов: ВСУ пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Сводка из фронтов от военного корреспондента Семена Пегова и команды Телеграм-канала WarGonzo по состоянию на утро воскресенья, 3 сентября 2023 года, впервые за длительное время вышла без карт. Однако даже скупое сообщение журналиста дает понять, насколько тяжелым является положение российских войск на Запорожском направлении фронта, хотя официальные спикеры уверяют обратное.

Так, например, врио губернатора Запорожской области опроверг новости о том, что противник прорвал первую линию обороны ВС РФ. Он заверил, что российская армия все еще контролирует Работино и надежно закрепилась на юге населенного пункта. Минобороны РФ вчера сообщало об отражении четырех атак противника у Работино и Вербового.

Пегов же обозначает направление нового прорыва ВСУ. И если данная информация соответствует действительности, можно оценить его глубину — достаточно взглянуть на карту.

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии пытаются прорваться еще восточнее Новопрокоповки в сторону Пшеничного», — пишет военкор Пегов.

Он добавил, что пока противника, которому приходится наступать на открытой местности, удается сдерживать благодаря лесопосадкам — они контролируются ВС РФ.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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